Pedro Norton vai ser o novo CEO da Finerge

Pedro Norton vai ser o novo presidente executivo da Finerge, anunciou a empresa de energia em comunicado, esta segunda-feira, 17 de setembro. “Pedro Norton será coadjuvado por Rui Neves e Eduardo Camino continuam o seu trabalho na direcção da Finerge como Chief Operating Officer (COO) e Chief Financial Officer (CFO) liderando a empresa para novos investimentos da Finerge em Portugal e no estrangeiro”, diz a nota.

O gestor vai manter-se como administrador não executivo da Fundação Calouste Gulbenkian, cargo que desempenha desde 2017.

Pedro Norton foi presidente da comissão executiva do grupo Impresa, entre 2012 e 2016. Foi ainda presidente da Associação Portuguesa de Comunicações, administrador não executivo da Caixa Geral de Depósitos, “consultor de diversas empresas e leccionou em várias universidades”, refere a nota. Atualmente, é também cronista da Visão e comentador da RTP.

A Finerge, fundada em 1996, é um dos líderes de mercado na produção de energia eólica em Portugal.

No site, a empresa refere que tem como principal preocupação “a avaliação do impacto ambiental e social do seu trabalho e tem como principal objetivo criar energia limpa através de projetos de energia responsáveis, não comprometendo as comunidades locais e protegendo as gerações de amanhã”. De norte a sul do país, a Finerge tem cerca de 40 centrais centrais eólicas. “A empresa pretende diversificar a sua produção com outas fontes de energia renováveis, como seja o Solar Fotovoltaico e as Hídricas”, lê-se no documento.

Além disso, o comunicado revela que a “Finerge é detida na sua totalidade pela First State Investments, empresa que gere e investe os recursos de numerosos fundos de pensões Europeus, Australianos e do resto do mundo” e que o investimento da eólica em Portugal é cerca de 1.300 milhões de euros.