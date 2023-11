A decisão está tomada e é irreversível, avança a RTP. O ex-ministro das Infraestruturas chega-se à frente, qualquer que seja o calendário que venha a ser definido pelo Presidente da República.

9 Novembro 2023, 16h19

Pedro Nuno Santos prepara-se para formalizar a sua candidatura à liderança do Partido Socialista (PS). A notícia é avançada esta quinta-feira pela RTP3.

Um cenário já cogitado há muito pelo ex-ministro das Infraestruturas e que a demissão de António Costa acaba por precipitar. Segundo o mesmo canal televisivo, Pedro Nuno Santos vai tomar posição, qualquer que seja o calendário que venha a ser definido pelo Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa, assim que termine a reunião do Conselho de Estado que está a ter lugar neste momento no Palácio de Belém.

De acordo com a RTP, Pedro Nuno Santos já conta com o apoio de inúmeros dirigentes do partido e encontra-se nesta altura a ser preparado um documento nesse sentido contando com dezenas de assinaturas de figuras marcantes do PS. Documento esse que será tornado público nos próximos dias.

Ao que tudo indica, será uma corrida a dois porque José Luís Carneiro, ex-ministro Administração Interna e ex-secretário-geral adjunto dos socialistas já admitiu hoje, também ele, a possibilidade de avançar, embora não tenha ainda tomado uma decisão definitiva a esse respeito.

“Tenho ponderado, mas ainda não tomei qualquer decisão. Tenho recebido manifestações de apoio de militantes, simpatizantes e de muitos cidadãos independentes. Apenas tenho mantido uma avaliação serena”, afirmou José Luís Carneiro, um dos principais elementos da chamada ala moderada dos socialistas, em declarações à Lusa.

De salientar que há uma reunião da comissão política do Partido Socialista agendada para a noite desta quinta-feira.