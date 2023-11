Em segundo lugar está Fernando Medina que reúne 19%. Depois, segue-se José Luís Carneiro que obtém 9%. Por regiões, Pedro Nuno Santos é mais forte a Norte, mas Medina ganha em Lisboa, segundo a sondagem da Aximage para o “DN”.

11 Novembro 2023, 09h45

Uma sondagem da Aximage para o “DN” revelou, este sábado, que o antigo ministro das Infraestruturas Pedro Nuno Santos é o favorito a suceder António Costa como secretário geral do PS.

Segundo a sondagem com uma amostra de 516 “entrevistas efetivas”, 30% considera que Pedro Nuno Santos será o sucessor de Costa. Em segundo lugar está Fernando Medina que reúne 19%. Depois, segue-se José Luís Carneiro que obtém 9% nesta sondagem, e Carlos César obteve 6%.

Por áreas geográficas, Pedro Nuno é claramente mais forte no Norte e na Área Metropolitana do Porto (Porto), com resultados de 37% em ambas, superiores à sua média nacional (30%). Já na Área Metropolitana de Lisboa, Medina é o favorito com 25% das preferências contra 21% de Pedro Nuno Santos.