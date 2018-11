Pedro Nuno Santos: Executivo “não está a governar para nenhuma clientela”

O Secretário dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos, encerrou a intervenção do Governo no debate na especialidade sobre o Orçamento do Estado para 2019 (OE2019), esta quarta-feira, a garantir que o Executivo “não está a governar para nenhuma clientela”.

Pedro Nuno Santos criticou os partidos da oposição, PSD e CDS-PP, por avaliarem o OE2019 como pouco amigo das empresas. “Gostam de falar em nome dos empresários, mas não sabem o que os faz vender e investir”, disse.

“Continuamos a ouvir do PSD e do CDS que esteve Governo não tem medidas para as empresas. Continuam sem perceber que por mais que baixássemos os impostos ou tivéssemos o crédito aberto, se não tivermos um povo com capacidade de consumir as empresas não crescem”, defendeu.

O governante assegurou que o governo “não está a governar para nenhuma clientela” e sim “a governar para todos os portugueses”, ganhando também as empresas”.

O discurso de Pedro Nuno Santos encerrou o debate na especialidade sobre as propostas que serão votadas durante a tarde. Os trabalhos prosseguem quinta-feira com a votação global do OE2019.