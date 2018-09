Pedro Proença fala sobre os novos desafios do futebol português no ICPT

Pedro Proença irá marcar presença esta terça-feira, 25 de setembro no debate sob o tema “os novos desafios do futebol profissional português”, organizado pelo International Club of Portugal (ICPT).

O evento irá decorrer no hotel Fontana, em Lisboa, no qual o presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), irá abordar os objetivos para a instituição, como a internacionalização da marca Liga Portugal e das marcas associadas à indústria.

Pedro Proença recebeu as insígnias FIFA em 2003 e pertenceu ao grupo de árbitros de elite da UEFA desde 2009. Recebeu o prémio de melhor árbitro do mundo pela UEFA em 2012, ano em que apitou a final do campeonato da Europa, entre Espanha e Itália, e também da Liga dos Campeões, entre o Bayern de Munique e o Chelsea.

Foi também eleito o “melhor árbitro português do século e está na presidência da LPFP desde 28 de julho de 2015.