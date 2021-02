“Pensamento Crítico”. “Inovação no diagnóstico médico tem os seus perigos. É uma caixa de Pandora”

O programa “Pensamento Crítico”, da plataforma multimédia JE TV e da autoria de Marco Silva, consultor estratégico e de investimentos, debateu na última edição o futuro da saúde, numa altura em que mundo se uniu para combater um inimigo comum, a Covid-19.

Como serão aos cuidados médicos do futuro, com um ritmo da inovação avassalador, que promete muito maior combinação entre a inteligência artificial e a big data. Teremos medicamentos feitos à medida e um serviço de saúde híbrido, composto por humanos e computadores? Estaremos a caminho da imortalidade com a interligação entre os nossos cérebros e computadores, como defende Elon Musk?

“Hoje já conseguimos ter algoritmos de imagem que conseguem fazer um diagnóstico com uma sensibilidade e especificidade que até superam clínicos. Estamos numa nova era que vai revolucionar o diagnóstico médico”, destacou Miguel Castelo Branco, diretor do CIBIT, Coimbra Institute for Biomedical Imaging and Translational Research.