A crise económica, a instabilidade política e toda a expetativa em torno das eleições presidenciais do próximo domingo que têm dominado os últimos meses da vida do Brasil têm deixado marcas negativas numa das principais exportações de Portugal para aquele país: a pera rocha. É, por isso, com alguma ansiedade que os principais empresários do setor, localizados na região Oeste, vão acompanhar este domingo a segunda volta das eleições presidenciais, em que é dado grande favoritismo ao candidato Jair Bolsonaro contra o opositor Fernando Haddad.

O Brasil é o principal mercado de exportação da pera rocha, tendo assegurado na última campanha (2017/2018) um quarto das vendas ao estrangeiro (23.363 toneladas), devendo ter sido essa a percentagem em relação ao valor das exportações, que no ano passado, atingiram 80 milhões de euros, pelo que este mercado deverá ter valido cerca de 20 milhões de euros de exportações na última campanha de pera rocha.

João Alves, diretor da LusoPêra, uma associação de produtores privados de pera rocha, disse ao Jornal Económico que, com “esta instabilidade, houve uma quebra pronunciada no consumo de pera portuguesa no Brasil”. A LusoPêra é uma das maiores produtoras nacionais de pera rocha, com uma produção de cerca de 15 mil toneladas na última campanha agrícola. Deste volume, cerca de 75% a 80% são para exportação para o mercado brasileiro, ou seja, cerca de 12 mil toneladas. Os produtores reunidos sob a égide da Luso Pêra, com sede no concelho do Bombarral, cultivam uma área agregada de produção de pera rocha com mais de 180 hectares.

“Em relação ao mesmo período do ano passado, o consumo de pera rocha no Brasil baixou cerca de 40%, mas temos mais sete ou oito meses com possibilidade de atuar no mercado para tentar recuperar. Penso que iremos terminar esta campanha com o mesmo volume de exportações do ano passado”, acredita João Alves.

O diretor da LusoPêra está também preocupado com os efeitos nefastos que a crise económica brasileira tem provocado ao nível cambial. “No ano passado, estávamos a fazer contratos com base numa cotação de 3,80 ou 3,90 reais por euro e agora estamos numa correlação de 4,90 reais por euro. Este tem sido um ponto altamente penalizador das nossas exportações para o Brasil”, revela João Alves.

Apesar da forte expetativa sobre os resultados eleitorais de domingo, o diretor da LusoPêra escusa-se a dizer qual o resultado que, como empresário, seria preferível para o futuro das exportações da pera rocha, solicitando apenas que o país entre numa fase de acalmia social e recuperação económica que possam fomentar a recuperação do consumo. João Alves reconhece, porém, que a LusoPêra está demasiado dependente do Brasil, tendo sido a procura de novos mercados para exportações o objetivo da presença na feira ‘Fruit Attraction’, em Madrid, no âmbito do espaço organizado pela Portugal Fresh, fileira para o setor empresarial português das frutas, legumes e flores.

“Na nossa primeira presença na ‘Fruit Attraction’, em 2012, ocupámos um espaço de 275 metros quadrados. Hoje, oito anos depois, já temos um espaço de 512 metros quadrados e 42 empresas portuguesas presentes. Já somos reconhecidos como uma geografia importante em termos de produção de frescos, não pela nossa dimensão, que é pequena, mas porque os nossos produtos beneficiam do clima atlântico, que consegue garantir-nos uma produção durante quase todo o ano”, sublinhou Gonçalo Santos Andrade, presidente da Portugal Fresh. No ano passado, esta fileira do setor agroalimentar atingiu exportações no valor de 1.472 milhões de euros. A ‘Fruit Attraction’, surgida há dez anos, é uma das maiores feiras mundiais do setor, estando previstas para a edição deste ano, que terminou ontem na capital espanhola, cerca de 70 mil visitantes para apreciar os produtos de 1.600 expositores, de Espanha e de mais de uma dezena de países.