Percurso da Levada do Pico Castelo reabre com extensão de 4,1 km

O percurso da Levada do Pico Castelo, no Porto Santo, vai reabrir esta segunda-feira, num percurso com uma extensão de 4,1 km.

Esta intervenção efectuada no percurso pedestre, visou melhorar a qualidade da oferta para o mercado turístico, e está incluída na política do executivo madeirense de disponibilização de espaços naturais para o usufruto da natureza.

O percurso da Levada do Pico Castelo começa na Estrada Regional 120, vai em direcção à base do Pico do Castelo, permitindo o acesso à Capela da Nossa Senhora da Graça, datada da década de 30, do Séc.XX.

Durante o percurso é possível encontrar plantas de urze (Erica platycodon subsp. maderincola), de álamos (Populus alba), e as chamadas “Iscas” (Phagnalon hansenii). É ainda possível passar pela “Portelinha”, pela Serra de Fora e pelo Ribeiro Formoso.