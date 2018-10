Jair Bolsonaro diz que não é nem de direita, nem de esquerda, mas as ideias que revela colocam-no muito perto da direita radical. O anti-establishment, como gosta de se intitular, já foi várias vezes considerado pelos opositores como uma mistura do presidente norte-americano, Donald Trump, com o presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte. Em comum têm as políticas e os discursos, que estão longe de serem politicamente corretos.

Caracterizam-no também a retórica homofóbica e misógina. Recentemente, Bolsonaro considerou perante os membros do Partido Social Liberal (PSL) – pelo qual é candidato às presidenciais –, que “um pai e uma mãe preferem chegar a casa e encontrar o filho todo magoado por ter jogado futebol, do que encontrar o filho a brincar com bonecas por influência da escola”. Mas há quem considere que o discurso de Bolsonaro está hoje mais suavizado. Em discursos anteriores, afirmou que preferia “um filho morto que um filho gay” e admitiu ser “preconceituoso, com orgulho”.

A “falta de tento na língua”, como acusam os seus opositores, valeu-lhe duas ações penais no Supremo Tribunal de Justiça (STJ), devido a um episódio em que afirmou em plenário que a deputada Maria do Rosário Nunes, do PT, era “feia demais para ser estuprada [violada]”.

O candidato que as sondagens colocam em primeiro lugar defende uma agenda económica liberal, a privatização de empresas do Estado e a redução de impostos. Mas a economia não é o seu forte, algo que o próprio reconhece: “É uma virtude reconhecer o que não sabemos; é melhor reconhecer do que tomar decisões erradas”.

É deputado federal desde 1991 e serviu no Exército Brasileiro de 1971 a 1988, passando para a reserva na patente de capitão.

Bolsonaro é o preferido dos jovens, que possivelmente não se recordam dos tempos da ditadura, que o ex-militar diz que “não existiu” e que o seu maior erro foi “torturar e não matar”. As sondagens indicam que 60% das intenções de voto do candidato dizem respeito aos eleitores com idades entre 16 e 34 anos. A aceitação das políticas do ex-militar do Exército junto do eleitorado mais jovem é explicada pela sua forte presença nas redes sociais, onde usa frases curtas para criar polémica e torná-las virais.

O académico com vários diplomas

O candidato do PT, Fernando Haddad, cresceu no seio de uma família de comerciantes de origem libanesa, do bairro de Bom Retiro, região central de São Paulo. Filiado no PT desde a década de 80, assume ter como grande influência o avô, Cury Habib Haddad, que morreu dois anos antes do seu nascimento.

Cury ficou famoso na luta no Líbano contra o domínio francês, após a Primeira Guerra Mundial, segundo recordou o jornal Estado de São Paulo. Intelectual, pensador e académico, o candidato presidencial do PT foi descrito por Juan Arias, escritor e correspondente do El País no Rio de Janeiro, como muito diferente de Lula da Silva.

“Haddad não poderia ser mais diferente de Lula, seja no seu caráter e peculiaridades, quanto na sua biografia. Enquanto Lula se consolidou no sindicalismo, que condicionaria fortemente o partido dele nascido, tornando-se um líder carismático e popular sem outra formação senão a da vida, Haddad é um académico, com vários diplomas, doutorado em Filosofia, especialista em Marxismo e com uma visão mais europeia do que tropical da política”, afirmou o escritor.

Licenciado em Direito na Universidade de São Paulo, fez depois um mestrado em Economia e um doutoramento em Filosofia, tendo ficado a dar aulas como professor de Ciência Política nesta instituição de ensino superior.

Em 2001, Fernando Haddad foi nomeado subsecretário das Finanças e Desenvolvimento Económico da cidade de São Paulo, sob chefia de Marta Suplicy, cargo que ocupou até 2003.

Neste ano foi chamado para trabalhar em Brasília como assessor especial do Ministério do Planeamento e Finanças. Um ano depois começou a ganhar protagonismo político quando, sob o governo de Lula da Silva, aceitou o convite do então ministro da Educação, Tarso Genro, e assumiu o cargo de secretário-executivo da pasta.

Em 2005 Haddad assumiu o Ministério da Educação, ficando neste cargo até 2012, já no governo de Dilma Rousseff. No ano seguinte foi eleito prefeito de São Paulo, em 2012, cumprindo uma gestão considerada moderna por alguns, e desligada da realidade da maior cidade brasileira para outros. Em 2016 perdeu a reeleição para ficar na reserva de Lula, caso o antigo presidente não pudesse voltar a candidatar-se à presidência.