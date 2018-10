Perspetivas económicas do FMI prejudicam desempenho das bolsas europeias

A praça lisboeta está a negociar em terreno negativo, a meio da sessão desta terça-feira, dia 9 de outubro, depois de uma abertura em alta. O principal índice do mercado, PSI 20, acompanha as perdas da Europa e cai 0,13%, para 5.116,19 pontos. A preocupar os investidores está a descida das perspetivas económicas mundiais do Fundo Monetário Internacional (FMI).

A destacar-se entre as perdas está a Mota-Engil, que toma 2,35% para 1,826 euros. A construtora está em mínimos de mais de um ano, depois de ter tocado nos 1,87 euros. No setor da energia, a EDP recua 0,97% para 3,156 euros, a EDP Renováveis perde 1% para 8,435 euros e a REN desvaloriza 0,25% para 2,362 euros.

Em queda estão também o BCP (-0,63%), a Altri (-0,46%), a Corticeira Amorim (-0,37%), a NOS (-0,48%), a F. Ramada (-1,01%) e a Semapa (-0,95%).

A negociar em contraciclo, a Sonae Capital é a cotada que mais ganha no índice nacional, estando a registar uma subida de 1,10% para 16,505 euros. Os analistas previam que a oferta pública de venda (OPV) das ações da Sonae MC, que consideram benéfica para todo o grupo Sonae, se fizesse refletir na cotação em bolsa da casa-mãe e das suas subsidiárias.

No entanto, a queda das bolsas europeias arrefeceu o arranque da operação, que começa a dar agora a refletir o otimismo dos analistas. No mesmo grupo liderado por Paulo Azevedo, a Sonae avança 0,70% para 0,859 euros.

Em terreno positivo estão também os CTT (0,36%), a Galp Energia (1,10%), a Jerónimo Martins (0,66%), a Pharol (1%), a Navigator (0,29%) e a Ibersol (0,44%).

As restantes praças europeias abriram em sentido positivo. O índice alemão DAX perde 0,57%, o francês CAC desvaloriza 0,43%, o italiano FTSE MIB deprecia 0,02%, o holandês AEX recua 0,03%, o britânico FTSE 100 cai 0,41% e o espanhol IBEX 35 resvala 0,07%.

O FMI revelou esta segunda-feira as suas perspetivas económicas no World Economic Outlook, no âmbito da assembleia‐geral que decorre esta semana em Bali, na Indonésia. A instituição desceu as projeções de crescimento do PIB mundial até 2023. As previsões são de que a taxa de crescimento se mantenha nos 3,70% até 2020 e baixa depois para 3,60%.

Relativamente a Portugal, o FMI mantém a previsão de abrandamento para a economia portuguesa no próximo ano, mas agrava ligeiramente o défice da balança corrente.

No setor petrolífero, a cotação do barril de Brent, que serve de referência para a Europa, ganha 0,77% para 84,56 euros, enquanto a cotação do crude WTI soma 0,65%, para 74,77 dólares por barril.

No mercado cambial, o euro deprecia 0,37% para 1,145 dólares e a libra cai 0,18% para 1,306 dólares.