Perturbações nos voos deste verão podem significar 50 milhões de euros em indemnizações

Cerca de 152 mil passageiros foram afetados com as perturbações de voos, de e para Portugal e cujos os pedidos de compensações podem chegar a um valor global de 50 milhões de euros, de acordo com a análise feita pela AirHelp, uma startup especializada na defesa dos direitos dos passageiros aéreos.

A análise foi realizada durante o período das férias de verão de 2018, entre 1 de julho e 31 de agosto para perceber quais os impactos das perturbações que se fizeram sentir em voos com partida ou chegada a Portugal. Das companhias aéreas que voaram de e para Portugal que registaram mais perturbações, cerca de 63 mil passageiros da TAP são elegíveis para receber as compensações, as quais poderão representar um valor global de cerca de 20 milhões de euros.