Pesa 47 gramas e é do tamanho de um cartão bancário: este é smartphone mais leve e pequeno do mundo

A empresa japonesa Docomo vai lançar no próximo mês aquilo que considera ser o smartphone mais fino e leve do mundo, com funções limitadas, mas com tamanho semelhante ao de um cartão de crédito.

A notícia foi divulgada hoje, 18 de outubro, na comunicação japonesa que afirma que o telefone, fabricado pesa 47 gramas e tem dimensões semelhantes a de um retângulo de 9.1 por 5.5 centímetros e 5.3 milímetros de espessura.

“Tendo em conta que que os ecrãs dos smartphones estão a ficar cada vez maiores, muitas pessoas estão a pedir um telemóvel mais simples e mais fácil de transportar”, diz o presidente da NTT Docomo, Kazuhiro Yoshizawa.

A NTT Docomo, a primeira operadora de comunicações móvel no Japão, vai por à venda o aparelho no final de novembro, embora ainda não se saiba o preço.

A empresa garante que através do smartphone pode fazer ligações, enviar mensagens de texto e navegar web, mas não pode nem instalar as apps mais comuns nos smartphones atuais nem tirar fotografias, visto não integrar uma câmara.