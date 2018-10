Pestana Hotel Group teme consequências ambientais das obras de alargamento do Porto de Setúbal

As obras de alargamento e de aprofundamento do canal marítimo de acesso ao Porto de Setúbal causaram apreensão ao Pestana Hotel Group. Em comunicado, o grupo hoteleiro mostrou-se ‘apreensiva’ pela dimensão do projeto e por causa das “possíveis consequências ambientais sobre o Estuário do Sado e a Península de Troia.

“O Pestana Hotel Group manifesta a sua profunda preocupação relativamente às obras”, lê-se na nota. “Tudo indica que o Estudo de Impacto Ambiental que sustenta este projeto valoriza mais os aspetos económicos e o interesse industrial, relegando para segundo plano consequências como o depósito de sedimentos frente a zonas balneares onde se inserem diversos complexos turísticos, o desassoreamento das praias, a afetação das colónias de golfinhos e a destruição de fundos e reservas de pesca”.

João Roquete, Chief Development Officer do Pestana Hotel Group , alegou não perceber como “um projeto com este impacto ambiental está a avançar, tendo em conta que, até à data, todos os projetos turísticos desenvolvidos na região foram submetidos a rigorosas restrições ambientais, em função da sua inserção ou proximidade com a Reserva Ecológica ou Rede Natura 2000. Foram impostas, e aceites, grandes limitações no que respeita ao impacto nesta região tão sensível; isto apesar de, obviamente, não serem geradores de quaisquer fatores de poluição”.