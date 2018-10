Petróleo: a arte sensível de prever as variações do brent

O ministério das Finanças tem folga orçamental para aumentar a despesa pública no próximo ano. Neste segmento, destaca-se a eliminação da sobretaxa do IRS e a alteração dos escalões do IRS, bem como o descongelamento de carreiras na função pública. Há, no entanto, segmentos que compensam. O exercício de revisão da receita e da despesa pública e a poupança com juros são fatores que pesam na redução do défice. Por seu turno, do lado da receita, os dividendos do Banco de Portugal e da Caixa Geral de Depósitos também ajudam.