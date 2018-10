Petróleo cai com anúncio de possíveis isenções às sanções do Irão

A cotação do barril de petróleo Brent, que serve de referência para a Europa, está a cair mais de 1% nesta segunda-feira, dia 8 de outubro. A queda do preço da matéria-prima nos mercados internacionais acontece depois de ter sido avançado que os Estados Unidos podem vir a conceder isenções às sanções económicas impostas ao Irão.

As novas sanções que vão ser aplicadas ao Irão pela Administração dos Estados Unidos, presidida por Donald Trump, têm como principal alvo as exportações de petróleo do país. Os Estados Unidos têm pressionado governos e empresas em todo o mundo a reduzir as importações de petróleo iraniano a zero e admitem poder considerar isenções a países que já mostraram esforços cumprir essa meta.

A Índia deve comprar 9 milhões de barris de petróleo iraniano no próximo mês para evitar que as exportações de petróleo do Irão não caíam para zero. Já a Arábia Saudita anunciou também, em maio, medidas para evitar a escassez de petróleo em virtude da tensão nas relações entre os Estados Unidos e o Irão. Na altura, a Arábia Saudita afirmou que pode vir a compensar a diminuição da quantidade de petróleo disponível no mercado, através de um aumento da sua produção diária.

O novo pacote de sanções dos Estados Unidos ao Irão deve entrar em vigor a 4 de novembro, depois de, numa primeira fase, as sanções terem sido dirigidas a setores como o automóvel, ouro, aço e outros metais importantes para a economia iraniana.

A pressionar o preço do petróleo estão ainda as preocupações contínuas de que a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China possa desacelerar o crescimento económico. A cotação do barril de Brent, que serve de referência para a Europa, perde 1,41% para 82,97 euros, enquanto a cotação do crude WTI recua 1,21%, para 73,44 dólares por barril.