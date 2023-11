Só sector do petróleo contraiu 17,3% em termos homólogos, o maior valor já registado desde 2011.

4 Novembro 2023, 22h17

A economia da Arábia Saudita inverteu o seu sentido depois do maior exportador de petróleo ter cortado a produção para apoiar a subida dos preços.

Numa análise da “CNN”, o Produto Interno Bruto (PIB) saudita encolheu 4,5% no terceiro trimestre quando comparado com o período homólogo. Esta é, de acordo com a publicação internacional, a maior contração desde a pandemia em 2020.

Se não fossem as atividades não relacionadas com o petróleo, a economia saudita teria apresentado uma quebra ainda maior. Estas atividades apresentaram um crescimento de 3,6% entre julho e setembro.

Ainda assim, a economia geral da Arábia Saudita conseguiu um crescimento anual de 1,2% no segundo trimestre. De relembrar que o sector do petróleo na Arábia Saudita está em perigo há meses, o que tem levado o país a cortar a produção, de forma a levar a um aumento geral dos preços.

Estes dados fizeram com que o Fundo Monetário Internacional atualizasse as perspetivas de crescimento para este país, prevendo agora um crescimento do PIB na ordem dos 0,8% para o total do ano. Trata-se de uma descida considerável face ao aumento de 8,7% do ano passado.

Contudo, há questão que se impõe. A Arábia Saudita vai continuar a cortar na produção e a afetar severamente o seu crescimento económico?