As preocupações com a tensão no Médio Oriente estão a dissipar-se, mas há outros fatores a pesar nos preços, como o abrandamento da economia e o excesso de petróleo no mercado.

8 Novembro 2023, 10h15

O barril de petróleo negoceia esta semana em mínimos de julho. O barril de brent negoceia hoje nos 81,5 dólares, em linha com o dia de ontem. A tensão no Médio Oriente está a dissipar, mas a economia global está a abrandar numa altura em que há excesso de petróleo no mercado.

O petróleo caiu abruptamente nas últimas três semanas à medida que o prémio de risco da guerra Israel-Hamas começou a cair, e com a previsão da procura a descer por vários fatores: o estado da economia chinesa, o maior importador mundial de crude, e dúvidas sobre se o apertar do ciclo monetário nos EUA já terminou.

Do lado da oferta, os carregamentos russos estão em máximos de quaatro meses, enquanto que nos EUA o inventário de crude nos EUA subiu em quase 12 milhões de barris na última semana, num cenário de excesso de petróleo no mercado.

“O mercado está claramente menos preocupado sobre o potencial em relação a disrupções no abastecimento do Médio Oriente. O mercado não está tão apertado como muito antecipavam.Isto coincidiu com o alívio de preocupações sobre potenciais disrupções de abastecimento no Médio Oriente”m afirmou o ING numa nota citada pela “Reuters” e pela “Bloomberg”.

A guerra entre o Israel-Hamas dura há um mês e as tropas israelitas estão a deslocar-s dentro da cidade de Gaza.

O ministro saudita do Investimento, Khalid Al-Falih, já disse que as conversações sobre a normalização de laços com Israel continua em cima da mesa. Apesar das ameaças, o conflito não causou disrupções no abastecimento do Médio Oriente, a fonte de um terço do crude mundial.

A OPEP+ continua otimista em relação às suas perspetivas de procura numa altura em que prepara o seu próximo encontro no final de novembro, onde a Arábia Saudita e a Rússia podem decidir extender os cortes voluntários de produção para 2024.

Nos EUA, a produção de petróleo deverá aumentar ligeiramente este ano, mas abaixo do estimado previamente pela Agência de Energia do país (EIA) que espera que o consumo de petróleo desça em 300 mil barris diários este ano, face ao aumento de 100 mil barris diários previstos antes.

Nos EUA, o consumo de gasolina vai cair em 2024 para o nível mais baixo em 20 anos, numa base per capita, segundo um relatório do Governo dos EUA, com os preços na bomba e a inflação a causarem uma redução nas deslocações.