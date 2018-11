Petróleo enfrenta ciclo de quedas mais longo desde 2014, após sanções ao Irão

O petróleo abriu sessão quarta-feira em terreno negativo pela oitava sessão consecutiva, perto de completar o ciclo de quedas mais longo desde 2014. A explicar a desvalorização do preço do barril de petróleo estão as sanções aplicadas ao Irão esta segunda-feira, que incidem sobre alguns setores fulcrais da economia iraniana, entre os quais a exportação de petróleo.

O petróleo acumula já uma desvalorização de 8,4%, desde de a passada segunda-feira, dia 29 de outubro, altura em que se começaram a registar as primeiras perdas na matéria-prima. A manterem-se as perdas, o ‘ouro negro’ registará o período de quedas consecutivas dos últimos quatro anos.

Os Estados Unidos prevêem que as sanções resultem numa quebra de quase um milhão de barris por dia nas exportações de petróleo do Irão. Essa redução nas exportações de petróleo, que representa a maior fonte de rendimento do país, já terá causado uma diminuição de cerca de 2.500 milhões de dólares (equivalente a cerca de 2.193 milhões de euros) desde maio do ano passado.

De fora deste embargo às exportações de petróleo do Irão ficaram a China, Índia, Taiwan, Turquia, Japão, Coreia do Sul, Grécia e Itália. O secretário do Departamento de Estado do país norte-americano, Mike Pompeo, que explicou estas “circunstâncias especiais” com a necessidade de garantir que o mercado de petróleo continue a funcionar.

A administração liderada por Donald Trump diz ainda que mais de 20 países já eliminaram completamente as ligações petrolíferas no Médio Oriente.

No setor petrolífero, a cotação do barril de Brent, que serve de referência para a Europa, está agora a subir 1,54% para 73,24 euros, enquanto a cotação do crude WTI sobe 1,09%, para 62,89 dólares por barril.