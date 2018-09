Petróleo, gás e agricultura: Angola e Emirados Árabes Unidos definem áreas de cooperação

Angola e os Emirados Árabes Unidos podem desenvolver parcerias nos domínios dos petróleos, gás e agricultura angolano, anunciou Luanda, após uma visita do ministro angolano àquele país, que pretendeu “abrir a porta” à petrolífera nacional, Sonangol.

A informação consta de um comunicado do Ministério dos Petróleos e Recursos Naturais de Angola, a que agência Lusa teve hoje acesso, sobre os três dias de visita que o titular da pasta ministerial, Diamantino de Azevedo, realizou aos Emirados Árabes Unidos.

Diamantino Azevedo disse no encontro que manteve com o ministro do Desenvolvimento dos Emirados Árabes Unidos, Sultan Hamed Al Jaber, e com altos executivos das companhias Abu Dabi National Oil (ADNOC) e Mubadala, que a visita teve como objetivo “abrir a porta” à petrolífera angolana, Sonangol, para se tornar mais competitiva, robusta e lucrativa, no âmbito do seu programa de regeneração à luz das reformas no subsetor dos petróleos em Angola.