Petróleo pode desvalorizar até aos 50 dólares, perspetiva ministro da Energia russo

O ministro da Energia da Rússia, Alexander Novak, afirmou esta terça-feira que os atuais preços do petróleo estão a ser temporariamente impulsionados pelos receios de sanções a países produtores. O russo vê, por isso, o valor do barril a situar-se próximo dos 50 dólares a longo prazo.

“A situação atual com preços entre os 70 e os 80 dólares por barril está principalmente relacionada com o prémio associado ao risco de sanções e menor oferta”, disse Novak, num encontro com oficiais do governo, de acordo com a agência Reuters.

O ministro não especificou a que medidas se referia, mas o potencial impacto de sanções dos EUA ao Irão ao longo deste ano tem sido um dos temas que tem marcado o mercado petrolífero. Na semana passada, o mesmo membro do Executivo da Rússia tinha já defendido que o mercado está “frágil” devido a tensões geopolíticas e a diminuições na produção em várias regiões do mundo.