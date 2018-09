Petróleo: Produção não-OPEP poderá atingir os 61,5% no final do ano

A produção norte-americana de petróleo, em particular do shade oil, superou as expectativas da Energy Information Administration (EIA) no segundo trimestre do ano, que se reflectiu num aumento ligeiro da quota de produção não-OPEP. Segundo o boletim Commodities, da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), publicado esta segunda-feira, a quota de produção não-OPEP fixou-se nos 60,8%.

“Seguindo a linha de tendência prevê-se que a quota de produção não-OPEP atinja os 61,5% no final do ano de 2018”, explica o boletim.

Segundo os dados analisados pela ERSE, a EIA prevê que a produção doméstica de crude americano atinja os 10,7 milhões de barris por dia em 2018. Este valor representa um aumento significativo relativamente aos 9,4 milhões barris por dia em 2017. Já para para 2019, antevê um aumento para cerca de 11,7 milhões de barris por dia.