A petrolífera estatal brasileira Petrobras anunciou esta quinta-feira um lucro líquido de 18,6 mil milhões de dólares (17,5 mil milhões de euros) até setembro, menos 34% do que no mesmo período de 2022.

10 Novembro 2023, 09h21

A empresa, a maior do Brasil e cotada nas bolsas de São Paulo, Nova Iorque e Madrid, ganhou 5,5 mil milhões de dólares (5,15 mil milhões de euros) no terceiro trimestre do ano, menos 38% do que há um ano, segundo o relatório de resultados.

A diminuição dos lucros é justificada com a queda do preço do barril de crude Brent, a que se somam as perdas decorrentes da variação cambial do real em relação ao dólar, que afetou as exportações.

A combinação desses fatores fez com que a receita bruta da petrolífera até setembro caísse 20% em relação ao mesmo período do ano passado.

A dívida bruta subiu para 61 mil milhões de dólares (57,1 mil milhões de euros) até setembro, mais 12% do que há um ano, embora a empresa garanta que está “sob controlo”.