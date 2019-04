Petrolíferas investem na eliminação de carbono para reduzir pegada ambiental

A Chevron, Occidental Petroleum e a gigante australiana de mineração BHP investiram este ano na Carbon Engineering, uma pequena empresa canadiana que alega estar à beira de um avanço para a solução para as empresas do setor no combate às alterações climáticas: remover o carbono já na atmosfera.

No artigo publicado pela “New York Times”, ficamos a conhecer o projeto piloto situado em Squamish, uma antiga cidade a cerca de 50 quilómetros a norte de Vancouver, onde a empresa está a usar um enorme ventilador para sugar grandes quantidades de ar para um recipiente de lavagem concebido para extrair o dióxido de carbono. O gás pode depois ser enterrado ou transformado em um combustível sintético e limpo – embora mais caro.

Investir na Carbon Engineering, e noutras iniciativas de redução de carbono, faz parte do esforço no plano de ação das indústrias de combustíveis fósseis para permanecerem lucrativas num mundo que está em aquecimento constante. Com os carros elétricos e a energia solar e eólica cada vez mais acessíveis, os executivos reconhecem que estes negócios podem ser uma ameaça para as suas suas empresas.

Algumas empresas, incluindo a Royal Dutch Shell e a BP, estão a começar a valorizar as compensações face às reduções das emissões. A Equinor, companhia petrolífera norueguesa, planeia aumentar os gastos com energia limpa para 15% a 20% do seu investimento de capital até 2030, acima dos 5% atuais.

A Chevron e a Occidental, que integram o conselho da Carbon Engineering, recusaram-se a divulgar os seus investimentos. A empresa diz que angariou um total de 68 milhões de dólares (60 milhões de euros) na mais recente rodada de financiamento para desenvolver o piloto e abrir sua primeira fábrica comercial.

O combustível da Carbon Engineering iria libertar dióxido de carbono, mas não iria aumentar os gases do efeito estufa na atmosfera em grande parte porque o processo consiste na reciclagem do carbono que já existente no ar, explicaram os executivos ao “New York Times”.

Os primeiros investidores na Carbon Engineering incluem o co-fundador da Microsoft, Bill Gates, e N. Murray Edwards, presidente executivo da Canadian Natural Resources, uma grande produtora de areias betuminosas, um óleo pesado que tem uma grande pegada de carbono.