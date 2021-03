PEV diz que “está no tempo de dar esperança aos portugueses para que possam desconfinar”

A deputada do partido Ecologista Os Verdes (PEV) Mariana Silva defendeu que “está no tempo de dar esperança aos portugueses para que possam desconfinar”, depois de reunião com Presidente da República sobre renovação do estado de emergência.

Em conferência de imprensa, Mariana Silva sublinhou “as boas notícias” transmitidas pelos especialistas na reunião do Infarmed e garantiu que não deviam estar a ser discutidos mais estados de emergência.

“Quando reunimos com o Presidente da República fizemos questão de dizer que este não seria o tempo de estarmos a discutir mais estados de emergência, mas sim o tempo de começarmos a dar esperança aos portugueses para que se possam desconfinar de forma segura e para que se possa avançar na normalidade dos dias dentro daquilo que poderá ser a nossa normalidade durante os próximos meses”, referiu Mariana Silva.

Para o PEV, este é o tempo “de reflexão sobre o que são ou o que devem ser as medidas a implementar na sociedade, do que devem ser as medidas a implementar para ajudar na grande crise económica e social que vamos enfrentar e que se adensa a cada novo estado de emergência que é declarado”.

“Achamos que não é com estado se emergência que se resolve a situação”, garantiu Mariana Silva acrescentando que “a situação resolve-se com o reforço do número de doses da vacinas e por isso esperávamos mais do Governo para encontrar outras soluções para adquirir mais doses de vacinas também que a testagem seja superior aquilo que tem sido”