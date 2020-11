PEV vai votar contra renovação do estado de emergência por considerar que medidas de contenção são suficientes

O deputado e líder da bancada do partido ‘Os Verdes’, José Luís Ferreira, defendeu esta sexta-feira rejeição da renovação do estado de emergência por mais quinze dias, durante o debate plenário, na Assembleia da República.

José Luís Ferreira diz que ‘Os Verdes’ entendem e apoiam que “é imperioso prosseguir e reforçar as medidas de contenção” que servem para mitigar a disseminação da pandemia da Covid-19. Contudo, o partido parceiro do PCP na coligação CDU considera que o estado de emergência não é a resposta correta.

“Uma coisa são as medidas de contenção, outra coisa bem diferente é o estado de emergência. Recorde-se que na primavera as medidas mais importante foram assumidas fora e à margem do estado de emergência”, disse.

Desta forma, além de anunciar que ‘Os verdes’ votam contra a renovação do estado de emergência por mais de quinze dias, o deputado criticou as medias de restrição para os fins de semana de 14 e 15 de novembro e 21 e 22 de novembro.

“Se é absolutamente determinante que todos levem as regras a sério, é preciso, explicar os motivos que as norteiam. E se o Governo espera que seja o estado de emergência que explique, pode esperar sentado. É que com essa medida, o encerramento do comércio às 13h apenas representou mais um grande golpe sobretudo sobre o setor da restauração”, lamentou.