PGR analisa denúncias de ex-presidente do IPDJ de acesso ilegítimos, furto de ata e favorecimento ao Benfica

O ex-presidente do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) Augusto Baganha escreveu uma carta à procuradora-geral da República a denunciar furto de documentos, acesso ilegítimos a computadores e favorecimento ao Benfica, relativos a 55 autos levantados pela PSP e que foram arquivados. A Procuradoria-Geral da República (PGR) confirma agora a recepção da carta e revela que está a analisar as denúncias avançadas por Augusto Baganha.

“Confirma-se a recepção na Procuradoria-Geral da República da carta. Encontra-se em análise”, revelou ao Jornal Económico fonte oficial da PGR, não adiantando se foi, ou não, aberto algum inquérito criminal.

Na carta datada de 24 de setembro, a que o Jornal Económico teve acesso, Baganha aponta “factos graves, que eventualmente, consubstanciam ilícitos criminais graves e que, por essa razão, necessitam urgentemente de ser investigados”, admitindo ainda que estes podem estar relacionados com a sua demissão, bem como de Lídia Praça, que era vogal do conselho diretivo (CD) do IPDJ.

Augusto Baganha relata a “intrusão” no computador de Lídia Praça e um “apagão”, que ocorreu na tarde em que essa intrusão foi detetada, “tendo o Ministério Público declarado: concluído com elevado grau de certeza, do exame ao disco rígido, que o acesso foi presencial”.

O ex-presidente do IPDJ apresentou a denuncia na Polícia Judiciária, que faz atualmente parte do processo e-toupeira.

Na carta, Baganha solicita à PGR a reabertura desta investigação, de modo a serem apurados três pontos: “A quem interessava aceder ilegitimamente ao PC da ex. Vogal Lídia Praça e fazer pesquisas, durante um fim de semana, não autorizadas por si”; “Quantas pessoas podiam aceder ao edifício nesse fim de semana, tendo em consideração que apenas havia três chaves disponíveis”; “Se o “apagão” ocorrido nessa tarde, após o fim de semana em que ocorreu o acesso ilegítimo para a realização das pesquisas referidas eliminou a possibilidade de se visualizar nas câmaras de vigilância as pessoas que entraram no edifício, sede do IPDJ”.

O ex-presidente do IPDJ fala também no “eventual furto” da ata original de uma reunião do conselho diretivo de 5 de maio de 2017, e que Augusto Baganha refere ter solicitado a sua entrega, o que nunca terá acontecido. Acrescenta que o assunto foi de novo mencionado na última reunião que presidiu como responsável máximo do IPDJ, tendo Vítor Pataco, na altura vice-presidente do IPDJ, “sugerido que se assinasse outra ata, que substituísse a referida”, algo que Augusto Baganha recusou.

O furto foi comunicado às autoridades, “por tal facto configurar um ato de extrema gravidade”, e por, no entender de Augusto Banha, se tratar de “um crime, que deve ser investigado”.

Por último, o ex-presidente do IPDJ fala num “eventual favorecimento” ao Benfica, pedindo que seja investigado “o atraso provocado no processo administrativo, relativo ao regulamento de segurança” do clube, já que esse atraso “provocou o arquivamento de 55 autos de contraordenação, baseados em autos de notícia levantados pelas forças de segurança”.

Augusto Baganha refere que este processo contraordenacional estava condicionado pela decisão do então vice-presidente Vítor Pataco de assinar o documento para que o Benfica “pudesse ser notificado da desconformidade do seu regulamento de segurança com a lei. Ou seja, durante todo o tempo em que o processo administrativo esteve parado, pendente da assinatura da notificação da declaração de nulidade do regulamento de segurança pelo vice-presidente, Vítor Pataco, todos os autos levantados ao Benfica por apoio ilegal às suas ‘claques’ seriam arquivados”, explica o ex-presidente do IPDJ.

Ata desaparecida contraria afirmações do secretário de Estado do Desporto

Ata de reunião de 5 de maio de 2017 do conselho diretivo do Instituto Português do Desporto e da Juventude confirma acusação que recai sobre Vítor Pataco: Baganha teve de avocar o processo que o seu vice reteve por nove meses.

O Secretário de Estado da Juventude e do Desporto (SEJD) João Paulo Rebelo, desmentiu a acusação do ex-presidente do IPDJ de que o anterior vice deste organismo, Vítor Pataco, reteve o processo que levou à aplicação da pena de interdição do Estádio da Luz por uma partida. Mas uma ata do conselho diretivo do IPDJ, a que o Jornal Económico teve acesso e divulgou na edição de 10 de setembro, contraria esta versão. Pataco, antigo director da Benfica Multimédia (entre 2001 e 2003), reteve durante nove meses a notificação para o Sport Lisboa e Benfica alterar o regulamento de segurança e utilização do Estádio da Luz que reconhecia a concessão de apoio à claque dos No Name Boys.

Em causa está o processo relativo à decisão do IPDJ de declarar nulo o regulamento do Benfica, em agosto de 2016. E a necessidade de posterior notificação ao clube das águias para a devida alteração do regulamento de segurança interno que previa a cedência das instalações do Estádio da Luz a grupos de adeptos do clube que não se encontram constituídos como associações e registados no IPDJ.

O ofício a transmitir esta decisão devia ter sido assinado pelo então vice presidente deste Instituto, Vítor Pataca, no âmbito deste processo que chegou-lhe às mãos a 17 de agosto de 2016. Mas este responsável não o fez, apesar do assunto pertencer ao pelouro das Infraestruturas Desportivas, que estava sob a sua alçada. E só nove meses depois, a 5 de maio de 2017, numa reunião do conselho directivo do IPDJ alegou que a delegação de competências do então presidente “não é clara nessa matéria” e que “os serviços (Divisão de Infraestuturas Desportivas e Divisão Jurídica e Auditoria) apresentam entendimento oposto sobre a matéria”.

O JE confrontou João Paulo Rebelo com a acta do IPDJ que demonstra agora que Pataco só colocou dúvidas quanto à competência delegada na reunião de 5 de maio de 2017 para justificar o atraso na assinatura do ofício. Ou seja, até essa data, o processo esteve retido nove meses.

O SEJD reitera de que nada do que disse entra em contradição. “Disse e reitero, do meu ponto de vista, não havia razão nenhuma para [Baganha] não ter notificado imediatamente o Benfica dessa decisão” que foi tomada pelo então presidente do IPDJ a 4 de agosto de 2016 (declarar o regulamento de segurança do Estádio da Luz). O governante volta a defender que Pataco “requereu mais informações sobre o processo depois de este ter chegado a ele a 17 de agosto de 2016, sem se negar ao que quer que fosse”.