PGR confirma detenção de ex-líder do Sporting. Juiz vai aplicar medidas de coação

A Procuradoria Geral da República confirmou ao Jornal Económico a detenção neste domingo 11 de novembro, às 17h45, de Bruno de Carvalho e do líder da Juve Leo, Nuno Mendes, conhecido por Mustafá.

“Ao abrigo do disposto no art.º 86.º, n.º 13, al. b), do Código de Processo Penal, confirma-se que foram efetuadas duas detenções no âmbito do inquérito relacionado com as agressões na Academia do SCP em Alcochete”, diz a PGR.

A Procuradoria adianta ainda que “os detidos serão oportunamente presentes ao Juiz de Instrução Criminal para aplicação das medidas de coação”.

O Jornal Económico sabe que Bruno de Carvalho e Mustafá arriscam a ficar em prisão preventiva.

A SIC Notícias está a avançar que os crimes em causa são “suspeitas de terrorismo e suspeita de autoria moral do ataque”.

O último dos alegados envolvidos nas agressões aos jogadores do Sporting no passado dia 15 de maio, no centro de estágio de Alcochete, foi Bruno Jacinto, antigo Oficial de Ligação aos Adeptos (OLA) do Sporting, que ficou em prisão preventiva, depois de ter sido ouvido no mês passado no Tribunal do Barreiro, no âmbito do ataque à Academia de Alcochete. O juiz justificou a medida de coação mais grave com perigo de fuga, risco de perturbação do inquérito e de continuação da atividade criminosa.

Bruno Jacinto, que na altura das ocorrências era oficial de ligação aos adeptos, está indiciado, entre outros, pela prática, em coautoria, de mais de 20 crimes de ameaça agravada, 12 crimes de ofensa à integridade, 20 crimes de sequestro e um crime de terrorismo.

Até à detenção de Bruno Jacinto, tinham sido detidos 37 suspeitos, entretanto constituídos arguidos. Todos eles estão indiciados pela prática de crimes de terrorismo, ofensa à integridade física qualificada, ameaça agravada, sequestro, dano com violência, incêndio florestal e introdução em lugar vedado ao público, segundo comunicado do Tribunal do Barreiro.

Com as detenções de hoje o número de detidos eleva-se para 40. Destes, 38 estão em prisão preventiva.

(em atualização)