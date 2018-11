Pharol e BCP suportam ganhos na abertura do PSI 20

A bolsa portuguesa iniciou sessão esta quinta-feira, 8 de novembro, a negociar em terreno positivo, em linha com com os ganhos das praças europeias. O principal índice português, PSI 20, soma 0,30% para 5.030,45 pontos, impulsionado pelas valorizações da Pharol e do BCP.

A Pharol é a cotada que mais se destaca entre os ganhos, ao somar 3,64% para 0,171 euros. A empresa de telecomunicações brasileira Oi informou na terça-feira a Câmara de Arbitragem do Mercado voltou a trás na sua anterior decisão que suspendia os efeitos da aprovação do aumento de capital previsto no âmbito do Plano de Recuperação Judicial.

Em alta estão também a EDP (0,51%), a EDP Renováveis (0,13%), a Galp Energia (0,23%), o BCP (0,60%) e a Sonae (0,87%).

A contrariar a tendência estão a Jerónimo Martins (-0,05%), a Navigator (-0,14%), a NOS (-0,48%) e a Ibersol (-0,24%).

As restantes praças europeias abriram em alta. O índice alemão DAX soma 0,51%, o francês CAC valoriza 0,49%, o italiano FTSE MIB aprecia 0,39%, o holandês AEX 0,51%, o britânico FTSE 100 sobe 0,32% e o espanhol IBEX 35 ganha 1,59%.

No mercado petrolífero, o Brent valoriza 0,75% para os 72,61 dólares por barril e o crude WTI aprecia 0,79% para os 62,16 dólares.

No mercado cambial, o euro aprecia 0,14% para 1,144 dólares e a libra soma 0,13% para 1,314 dólares.