Pharol e CTT lideram ganhos, mas Jerónimo Martins trava avanço do PSI 20

O principal índice bolsista português, PSI 20, soma 0,48%, para 5.030,46 pontos, esta quarta-feira, em linha com as principais praças europeias. No território nacional, a Pharol e os CTT continuam a subir, com a Jerónimo Martins em contraciclo a travar o crescimento do PSI 20.

A gestora de participações no setor das telecomunicações lidera os ganhos da sessão, estando a valorizar mais de 7%, para 0,15 euros.

Os CTT, que depois de terem iniciado a sessão no ‘vermelho’, encontram-se agora a crescer 3,30%, para 3,44 euros, também são destaque da sessão. A empresa cotada divulgou, ontem, os resultados do terceiro trimestre, com a performance em bolsa a refletir o impacto desses números: os lucros deslizaram 50% para dez milhões de euros, num período em que o negócio do correio cresceu.

Na banca, o BCP, que é um dos pesos pesados do PSI 20, sobe 2,93%, para 0,23 euros.

A empresa petrolífera Galp cresce 2,54%, para 15,36 euros, quando em Londres, o Brent, referência para Portugal, ganha 0,29%, para 76,13 dólares, e o WTI, negociado em Nova Iorque, cresce 0,08%, para 66,23 dólares.

Em contraciclo e a travar o desempenho do PSI 20 está a Jerónimo Martins, que cai 5,64%, para 10,86 euros. A empresa divulgou na terça-feira, o aumento dos lucros em 2,4% nos primeiros nove meses de 2018, para 292 milhões de euros. Ainda no setor do retalho a Sonae recua 0,34%, para 0,87 euros.

A sessão de hoje será ainda marcada pela apresentação de resultados, face ao terceiro trimestre do ano, da Semapa e Altri após o fecho do mercado

As principais praças europeias seguem todas no ‘verde’: na Alemanha, o DAX sobe 1,36%, no Reino Unido, o FTSE 100 cresce 1,51%, o francês CAC 40 valoriza 2,23%, o holandês AEX sobe 1,56%. Em Espanha, o IBEX35 cresce 0,93% e o italiano FTSE MIB valoriza 0,15%.bolsa

No mercado cambial o euro deprecia 0,27%, para 1,13 dólares.

[Dados das 12h49]