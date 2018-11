Pharol e retalho impulsionam abertura do PSI 20

A bolsa portuguesa iniciou sessão esta segunda-feira, 12 de novembro, a negociar em terreno positivo, enquanto as praças europeias seguem mistas. O principal índice português, PSI 20, soma 0,21% para 5.031,13 pontos, impulsionado pelas valorizações da Pharol e do BCP.

A Pharol é a cotada que mais perde, ao cair 2,23% para 0,174 euros. A beneficiar a cotada está o anúncio de que a empresa liderada por Luís Palha da Silva quer recuperar parte dos prejuízos resultantes do investimento que à data a PT SGPS fez na empresa de telecomunicações Oi e por isso deu entrada no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa com a ação principal “visando a condenação da Oi no pagamento à Pharol de uma indemnização em dinheiro no valor total de 2.017.108.646,58 euros [2,017 mil milhões de euros], incluindo juros de mora vencidos e vincendos”.

No setor do retalho, a Sonae valoriza 1,21% para 0,876 euros, enquanto a Jerónimo Martins ganha 0,70% para 10,835 euros. Em alta estão ainda a Galp Energia (1,22%), a EDP (0,48%), a EDP Renováveis (0,13%), a Corticeira Amorim (0,52%), a Semapa (0,38%) e a Mota-Engil (0,11%).

Em contraciclo, estão o BCP (-0,43%), os CTT (-1,48%), a NOS (-0,96%), a Altri (-0,14%), a Ibersol (-0,24%), a REN (-0,16%) e a F. Ramada (-0,16%).

As restantes praças europeias abriram mistas. O índice alemão DAX perde 0,54%, o francês CAC desvaloriza 0,20%, o italiano FTSE MIB deprecia 0,39% e o espanhol IBEX 35 recuo 0,06%. Em contraciclo, o holandês AEX ganha 0,29% e o britânico FTSE 100 sobe 0,26%.

No mercado petrolífero, o Brent valoriza 2,01% para os 71,59 dólares por barril e o crude WTI aprecia 1,43% para os 61,05 dólares.

No mercado cambial, o euro deprecia 0,72% para 1,125 dólares e a libra perde 0,91% para 1,285 dólares.