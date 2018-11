Pharol perde na arbitragem e Oi avança com aumento de capital

A Oi informou hoje o mercado do comunicado da decisão proferida pelo Árbitro de Apoio no procedimento arbitral iniciado contra a Companhia pela acionista Bratel (Pharol) na Câmara de Arbitragem do Mercado, que reconsiderou a sua decisão anterior que suspendia os efeitos da aprovação do aumento de capital aprovado pelo Conselho de Administração da companhia brasileira.

Isto é, a Câmara de Arbitragem do Mercado voltou a trás na sua anterior decisão que suspendia os efeitos da aprovação do aumento de capital previsto no âmbito do Plano de Recuperação Judicial.

Desta forma, fica assim a Oi autorizada a prosseguir com os atos necessários à efetivação do Aumento de Capital mediante a emissão privada de novas ações ordinárias aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada no dia 26 de outubro de 2018, no âmbito do Plano de Recuperação Judicial.

A Oi tenta com este aumento de capital conseguir uma capitalização de 4 mil milhões de reais depois de ter feito um aumento de capital por conversão de créditos.

A diluição da posição acionista justifica as démarches sucessivas da Pharol contra o aumento de capital da Oi.