Outrora um exemplo de crescimento na Europa, a economia checa arrisca cair numa “armadilha de rendimento médio”, pressionada pela subida de custos e pela queda do consumo.

17 Novembro 2023, 19h00

A economia checa é a única do bloco europeu onde o PIB a preços constantes se mantém abaixo do registado no final de 2019, antes da chegada da pandemia de Covid-19. Sentindo os efeitos fortes da crise energética e com o seu sector automóvel afetado por este fenómeno, a República Checa destaca-se pela negativa entre os parceiros europeus.

Com um PIB de cerca de 267 mil milhões de euros no final de 2019, a República Checa tem-se debatido para recuperar a trajetória de crescimento verificada até àquela altura. A preços constantes, o PIB checo teve o seu máximo no último trimestre de 2019, a última leitura antes do período pandémico, com 1.338,95 mil milhões de coroas, ou 54,74 mil milhões de euros. Desde aí, a recuperação desiludiu.

No mais recente documento da Comissão de previsões macro, a estagnação checa é reconhecida. Bruxelas fala em quatro trimestres com um saldo nulo de crescimento, sendo que a leitura mais recente, do terceiro trimestre deste ano, revelou mesmo um recuo em cadeia do PIB de 0,3%. Antes, o segundo trimestre havia fechado com crescimento zero e a última leitura de 2022 revelou um recuo de 0,4%.

