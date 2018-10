PIB deve desacelerar para 2% e 2,3% no terceiro trimestre, prevê Fórum para a Competitividade

O Fórum para a Competitividade prevê que o Produto Interno Bruto (PIB) desacelere para entre 2% e 2,3% no terceiro trimestre, pressionado pela conjuntura externa e pela diminuição da procura e oferta interna.

“Em Portugal, os sinais são generalizados, com a excepção do sector da construção. Se a generalidade dos analistas fala nos efeitos do lado da procura, já são mais raros os que também referem os efeitos do lado da oferta, que também estão presentes e que reforçam o abrandamento da economia. Entre estes outros efeitos conta-se a total ausência de reformas estruturais e a redução da taxa de desemprego para níveis da taxa natural de desemprego, que constitui uma barreira para significativas descidas adicionais”, refere a nota de conjuntura de outubro.

O gabinete de estudos do Fórum para a Competitividade, liderado por Pedro Braz Teixeira, aponta a “deterioração da conjuntura europeia” e riscos externos, tais como a incerteza sobre o Brexit e o braço de ferro entre a Comissão Europeia e o Governo italiano, como factores que contribuem “para uma desaceleração da economia portuguesa, que deverá prosseguir” no terceiro trimestre.

Braz Teixeira aponta ainda a subida da taxa de desemprego em agosto: “Não se deve exagerar a importância a atribuir a um único dado mensal, mas a subida, de 6,8% para 6,9%, da taxa de desemprego de agosto de 2018 ilustra os travões ao crescimento económico do lado da oferta”, salientam.

Destaca o padrão sazonal do saldo externo, com a identificação até agosto de 2018, do saldo das balanças corrente e de capital de 125 milhões de euros, quando no período homólogo de 2017 se tinha registado um superavit de 1249 milhões.

“Se é verdade que o excedente é muito menor do que no ano transacto, é mais importante salientar que é agora positivo, devendo aumentar até ao final do ano, respeitando o padrão sazonal”, explica.