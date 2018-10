PIB na zona euro desacelera para 1,7% no terceiro trimestre

Entre julho e setembro, a economia dos países da moeda única cresceu 1,7%, desacelerando face ao primeiro semestre, quando a zona euro cresceu 2,3%. O crescimento regista no terceiro trimestre é o mais baixo desde o quarto trimestre de 2014, de acordo com a estimativa rápida do Eurostat publicada nesta terça-feira, 30 de outubro.

“Em termos homólogos, ou seja em comparação com o terceiro trimestre de 2017, o Produto Interno Bruto (PIB) da área do euro registou um aumento de 1,7 %”, avança o gabinete de estatísticas de Bruxelas, dando conta que na União Europeia, no terceiro trimestre deste ano, o PIB cresceu 0,3 % em comparação com o trimestre anterior e registou um aumento de 1,9 % em comparação com o terceiro trimestre de 2017.

Segundo a estimativa rápida preliminar publicada pelo Eurostat, o PIB da área do euro e da União Europeia aumentou, em valores corrigidos de sazonalidade, 0,2 % durante o terceiro trimestre de 2018, em comparação com o trimestre anterior e em valores corrigidos de sazonalidade. A mesma surge depois de, no início de outubro, o Fundo Monetário Internacional (FMI) ter revisto em baixa a estimativa de crescimento da economia do conjunto da zona euro para 2% este ano e para 1,9% no próximo.

De acordo com o ‘World Economic Outlook’ (WEO), relatório com previsões económicas divulgado a 9 de outubro, o FMI estima agora que o PIB da zona euro cresça 2% em 2018, contra a estimativa anterior, de abril, de 2,4%. O FMI justifica as novas previsões com um crescimento mais lento das exportações após um forte aumento no último trimestre de 2017, ao mesmo tempo que os preços da energia ajudaram a reduzir a procura de importadores e também que alguns países foram afetados pela incerteza política.

Também da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) que já reviu em baixa o PIB da Zona Euro por duas vezes este ano. Na última estimativa, divulgada em setembro, a OCDE reviu em baixa as perspetivas de crescimento da economia mundial para 2018 e 2019, para 3,7% nos dois anos – inferior em uma e duas décimas, respetivamente, face às estimativas anteriores. A OCDE já advertiu que há sinais que indicam que o avanço do PIB global já atingiu o máximo.

No relatório de perspetivas internas, que revê as previsões semestrais lançadas em maio, a OCDE sublinha que este crescimento de 3,7% para 2018 e 2019 é inferior em uma e duas décimas, respetivamente, face às estimativas calculadas há menos de quatro meses.