Todas as propostas apresentadas pelos deputados bloquistas no primeiro dia de votação na especialidade do Orçamento do Estado para 2021 receberam voto contra do PS, quase sempre ao lado de PSD, CDS, Chega e Iniciativa Liberal. “Pode existir uma resposta de esquerda à crise com as regras da direita?”, perguntou Catarina Martins no Twitter.