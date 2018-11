Pinto da Costa testemunhou sobre queixa do Benfica no DCIAP

O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, compareceu esta sexta-feira no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), em Lisboa, para testemunhar sobre a queixa apresentada pelo Benfica sobre a divulgação da sua correspondência.pinto da

O presidente do FC Porto foi notificado pelo Ministério Público (MP) para prestar declarações, na qualidade de testemunha, no âmbito de uma queixa apresentada pelo Benfica relativamente à divulgação de correspondência do clube da Luz pelo Porto Canal.

O DCIAP agendou “diversas diligências”, incluindo a inquirição de Pinto da Costa, no âmbito deste inquérito que teve origem na queixa do Benfica, explicou à agência Lusa fonte judicial.

O diretor de comunicação dos ‘dragões’, Francisco J. Marques, é arguido neste processo.