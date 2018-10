PiS com resultados modestos nas eleições regionais da Polónia

O Partido da Lei e da Justiça (PiS), da Polónia, obteve um resultado modesto no governo regional nas eleições deste domingo, 21 de outubro, segundo uma sondagem à boca das urnas. Um resultado que dá maior força ao Partido da Lei e da Justiça no seu conflito com a União Europeia sobre os padrões democráticos, de acordo com a agência “Reuters”.

O PiS chegou ao poder em 2015 e continua com uma grande margem de popularidade, apesar das acusações internas e externas de uma mudança em direção ao governo autoritário.

O partido obteve 32,3% dos votos nas assembleias municipais, contra os 26,9% registados na votação de 2014. A coligação dos partidos da oposição de centro deverá obter cerca de 24,7%, segundo a sondagem da Ipsos.

“Este resultado é um bom augúrio para as eleições parlamentares”, afirmou o líder do PiS, Jaroslaw Kaczynski, após a divulgação da sondagem.

Na corrida para a presidência da Câmara da capital Varsóvia, no entanto, o candidato do PiS, Patryk Jaki, de 33 anos, ficou em segundo lugar, atrás de Rafal Trzaskowski, um centrista pró-União Europeia.

Os resultados finais das eleições serão divulgados pela comissão eleitoral a meio da próxima semana.