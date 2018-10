Polícia desmantela rede chinesa suspeita de dar golpe de 60 milhões de euros

Uma rede responsável por transferências suspeitas de cerca de 60 milhões de euros para a China foi desmantelada pela Polícia Judiciária (PJ), de acordo com o “Jornal de Notícias” desta quarta-feira. A investigação visou donos de armazéns chineses, suspeitos de realizarem milhões de euros de vendas não faturadas de artigos.

Pelo menos oito pessoas foram detidas e 30 buscas a casas, armazéns e gabinetes de contabilidade, sobretudo no norte de Portugal, foram realizadas, na sequência de uma investigação da PJ e da Direção de Finanças do Porto da Autoridade Tributária – foram, também, constituidos arguidos técnicos oficiais de contas. Esta investigação contou ainda com a colaboração da ASAE e da GNR.

Em causa está a venda de produtos não declarados a revendedores, que pagavam em dinheiro. Os milhões de euros arrecadados seriam encaminhados para a China, através de esquemas bancários e de malas de dinheiro.

As autoridades investigam, agora, os contornos do branqueamento de capitais.