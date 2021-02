Planeamento vai reforçar a comunicação sobre fundos europeus

Qual o impacto da pandemia no tecido empresarial português e qual será a eficácia dos mecanismos de apoio à recuperação de empresas? Qual o papel da Banca na retoma? Estes serão alguns dos temas em debate no Observatório que conta com a parceria do Crédito Agrícola e que será transmitido no site e nas redes sociais do JE esta quinta-feira a partir das 15h00.