Plano de vacinação está equacionar desviar enfermeiros dos centros de saúde para centros de vacinação rápida Covid-19

Como forma de chegar às 100 mil inoculações por dia, além de recorrer aos postos de vacinação rápidos e as farmácias, o coordenador da ‘task force‘ do plano de vacinação anunciou que está a ser equacionado o desvio de enfermeiros dos centros de saúde para os centros de vacinação.

Na sua intervenção na a Comissão eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia da doença Covid-19 e do processo de recuperação económica e social, esta quarta-feira, Gouveia e Melo reconheceu que os centros de saúde dos cuidados primários estão fazer um conjunto de funções elevadas, nomeadamente os inquéritos e as consultas de saúde de doentes não-Covid.Por isso, a velocidade média de vacinação calcula-se dividindo as vacinas recebidas num determinado trimestre pelos 90 dias.

O valor mais confortável para o Serviço Nacional de Saúde (SNS) seria vacinar 50 mil vacinas por dia, mas em situação de pressão pode-se alocar 30% dos enfermeiros nos centros de saúde para a vacinação — percentagem que pode chegar a 60% em picos — para aumentar a capacidade de vacinação.

“A questão é mais de preparar alternativas ao processo normal de saúde”, disse. Se o processo de saúde normal consegue vacinar, de grosso modo e em esforço, manter uma média de 70 mil pessoas por dia temos que encontrar outras formas de o fazer.

Para isto existem duas formas: “manter os centros de saúde a funcionar como estão e encontrar outros enfermeiros para fazer processos de vacinação rápida”; ou “encontrar outros enfermeiros no sistema” para fazer os processos de vacinação rápida ou, até mesmo, desviar parte desses enfermeiros nos centros de saúde e metê-los nos centros de vacinação rápida, onde a capacidade de vacinação é maior”.

Um posto de vacinação rápido, segundo os testes da Direção-Geral de Saúde (DGS), liderado pelas forças militares consegue vacinar 25 pessoas por hora. “Trata-se de uma diferença muito grande, de um enfermeiro fazer seis pessoas por hora ou 25 pessoas por hora”, comparou.

Além do desvio de enfermeiros, o coordenador da task force adianta que que, se não for possível atingir a escala de vacinação que se pretende com os profissionais de saúde que já estão no sistema, “será necessário contratar mais”.