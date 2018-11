Plano Juncker aumentou PIB da UE em 0,6% em quatro anos

O Plano Junker, desenhado para incentivar o investimento e colocar a União Europeia (UE) na via da recuperação económica, já contribuiu para um aumento do PIB da UE em 0,6%. A Comissão Europeia indica que os Estados-membros mais afetados pela crise foram os que mais beneficiaram do plano e 850 mil pequenas e médias empresas conseguiram ter acesso ao financiamento.

Num comunicado enviado esta quinta-feira às redações, a Comissão Europeia revela que o Plano de Investimento para a Europa, conhecido como Plano Juncker, “ajudou a repor o investimento a um nível sustentável na Europa”. Excedendo as expectativas e objetivos iniciais, o Plano Juncker mobilizou 360 mil milhões de euros, dois terços dos quais de fontes privadas.

Com o apoio do Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos (FEIE), 850 mil pequenas e médias empresas tiveram um acesso facilitado a esta fonte de financiamento. A Comissão Europeia estima que tenham sido criados mais de 750 mil empregos e, até 2020, a previsão é de que se chegue aos 1,4 milhões. Dentro de dois anos, espera-se que o Plano Juncker tenha aumentado o PIB da UE em 1,3%.

“O plano de investimento tem sido um fator de mudança. Em quatro anos, esta abordagem inovadora e única de mobilização do investimento privado para o bem público conseguiu atrair 360 mil milhões de euros em novo financiamento da economia”, afirmou Jyrki Katainen, vice-presidente responsável pelo Emprego, Crescimento, Investimento e Competitividade na Comissão Europeia.

Jyrki Katainen diz ainda que, ao longo destes quatro anos desde que foi criado o plano, a Comissão Europeia apoiou o lançamento de projetos inovadores e melhorou o ambiente de investimento na Europa. “Queremos manter o ritmo no próximo orçamento de longo prazo da UE e garantir que o modelo bem-sucedido do plano de investimentos se torna na nova norma europeia para o apoio ao investimento”, acrescenta.

Em julho de 2018, o Plano Juncker ultrapassou o objetivo inicial de 315 mil milhões de euros em investimentos. Ao todo foram autorizadas 993 operações ao abrigo do FEIE. Bruxelas espera que estas operações venham a gerar 360 mil milhões de euros em investimentos nos 28 Estados-membros da UE. Para 2020, o objetivo definido é chegar aos 500 mil milhões de euros.