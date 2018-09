Plataforma de Interim Management nasce para recrutar quadros com mais de 50 anos

Ler mais

A Plataforma de Interim Management, que tem Carlos Vasconcellos Cruz a presidir, nasceu esta semana em Portugal com o objetivo de “dotar as empresas na área de top management e potenciar a sabedoria de gestores acima dos 50 anos”, diz o comunicado enviados às redações.

Esta plataforma pretende dar resposta à necessidade que algumas empresas têm de contratar gestores experientes para implementarem projetos específicos durante um determinado período de tempo limitado. Trata-se de recrutamento de quadros temporários altamente qualificados.

É assim criado um projecto inovador que “pretende alocar, por períodos de tempo definidos ou por projecto, profissionais com mais de 50 anos e experiência comprovada em áreas de gestão de topo”. Isto numa altura em que “o mercado de trabalho exige soluções diferenciadas”, diz a Plataforma em comunicado.

Para além de Carlos Vasconcellos Cruz (fundador da Quantico), a empresa “Experienced Management” conta com Manuel Lopes da Costa, CEO da BearingPoint Portugal, António Casanova (CEO da Unilever), António Pires de Lima (CEO da Unicer), Martin Schneider, CEO da BrainForce, João Vieira de Almeida (presidente executivo da sociedade de advogados VdA), Arlindo Oliveira (presidente do Instituto Superior Técnico), Emídio Pinheiro (ex-administrador da Caixa Geral de Depósitos e do Banco de Fomento de Angola), Estela Barbot (administradora e membro da comissão de auditoria da REN), Fátima Barros (ex-presidente da Anacom),Paulo Morgado (vice-presidente executivo da Capgemini ibéria), Rosário Pinto Correia (professora da Universidade Católica e vogal do conselho de administração da Pharol), Ricardo F. Reis (diretor para a área de Relações Internacionais da Universidade Católica) e Leonor Colaço (consultora da Oxford Leadership) que integram a sua estrutura acionista e asseguram a seleção dos candidatos.

“A Experienced Management é uma iniciativa de cidadania responsável que coloca ao serviço da economia nacional profissionais de gestão de alto valor e experiência comprovada e apoia as empresas na resposta aos desafios que enfrentam atualmente”, diz a plataforma.

Casos em que se pode recorrer aos serviços de um quadro experiente com mais de 50 anos: Por exemplo em processos de reestruturação, em processos de sucessão para acompanhar o novo líder durante um período, ou em casos de ausência temporária de um gestor.

A adesão faz-se através do site da Experienced Management. Depois da análise do currículo segue-se uma entrevista. O contrato é feito entre a Experienced Management e as empresas.