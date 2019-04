Plataforma online contabiliza 244 postos sem gasóleo e gasolina

Caso saiba de algum posto onde já não é possível abastecer, a plataforma disponibiliza um formulário com alguns campos para preencher e submeter. De acordo com as informações são fornecidas pelos próprios utilizadores, ao final da tarde desta terça-feira, 16 de Abril, 212 postos de abastecimento do país estão sem gasóleo, 32 sem gasolina e 134 sem ambos. A grande fatia de postos de abastecimento sem, pelo menos, um dos tipos de combustível, concentra-se em Lisboa.

Recorde-se que esta Plataforma foi criada pela VOST Portugal (Voluntários Digitais em Situações de Emergência), com a ajuda do criador do Fogos.pt, e tem por objetivo informar sobre os postos de abastecimento que estão sem combustível. A identificação dos postos sem combustíveis nesta plataforma online tem por base as informações são fornecidas pelos próprios utilizadores. Os administradores da Plataforma avisam, por isso, que esta pode ser falível.

No início da página desta Plataforma online consta a questão: sabes de algum posto de combustível onde não seja possível abastecer neste momento? Em caso afirmativo, a plataforma disponibiliza um formulário com alguns campos para preencher e submeter.

Às 17h54, de acordo com a informação disponível na plataforma, contam-se 212 postos sem gasóleo, 32 sem gasolina e 134 sem ambos.

A VOST Portugal é um grupo de voluntários que actua nas redes sociais com o objectivo de informar a população, promovendo a difusão das mensagens oficiais e canalizando os pedidos das populações às entidades responsáveis em casos de fenómenos meteorológicos adversos ou catástrofes naturais.