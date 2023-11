No próximo dia 17 de novembro o auditório da municipal da Quinta das Pratasno Cartaxo vai ser palco para discutir os desafios e o futuro do mercado empresarial português.

11 Novembro 2023, 10h00

As fontes de financiamento e produtividade das pequenas e médias empresas (PME’s) em Portugal serão o tema central da conferência que vai decorrer no auditório da municipal da Quinta das Pratas no Cartaxo, no próximo dia 17 de novembro.

O início do evento está marcada para as 14h30, com uma mesa de abertura onde irão participar Ana Brochado, presidente da Delegação Regional do Centro e Alentejo da Ordem dos Economistas e Pedro Ferreira Reis vice-presidente da Câmara Municipal do Cartaxo.

Segue-se o primeiro painel sob o mote ‘Fontes de Financiamento para PME’s’, que terá a moderação de João Pedro Barroca, da Ordem dos Economistas e a presença de Albertina Dias da Direção da DelegaçãoRegional do Centro e Alentejo e Independent Expert for the European Commission, Celeste Hagatong, presidente do Banco Português de Fomento, Tiago Teotónio Pereira, vogal Executivo da Comissão Diretiva – POR Alentejo e Rui Ferreira, presidente da Portugal Ventures.

