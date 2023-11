O evento decorre dia 9 de novembro na Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, e estão 30 CEO nomeados.

6 Novembro 2023, 21h46

O evento decorre dia 9 de novembro na Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa. Os “Prémios Social CEO” são uma iniciativa da revista PME Magazine em conjunto com o especialista em Linkedin, Pedro Caramez, e destina-se a reconhecer os CEOs mais digitais em Portugal, sujeitos a voto de um painel de jurados.

Os 30 nomeados para os Prémios Social CEO em 2023 são (por ordem alfabética) Ana Figueiredo, Altice Portugal; Carolina Afonso, Gato Preto; Cristina Amaro, Empower Brands House; Francisco Balsemão, Grupo Impresa; Helena Lencastre, Multidados; Hugo Madeira, Clínica Hugo Madeira; José Cardoso Botelho, Vanguard Properties; José Costa Rodrigues, Relive; Luis Filipe Reis, Sonae S&F; Mário Ferreira, Douro Azul; Miguel Pina Martins, Science4you; Miguel Soares, DOOH & Quiosques Interativos; Natacha Pereira, Lisbon Digital School; Nuno Ferreira Pires, SportTV; Patrícia Santos, Zome; Pedro Afonso, VINCI Energies Portugal; Pedro Barbosa, Wise Pirates; Pedro Branco, Header; Pedro Hipólito, Five Thousand Miles; Regina Santana, GetDigital; Ricardo Costa, Grupo Bernardo da Costa; Ricardo Parreira, CEO PHC Software; Rui Bairrada, CEO Doutor Finanças; Rui Cordeiro, Critical TechWorks; Rui Miguel Nabeiro, Delta Cafés; Sara do Ó, Grupo Your; Sérgio Machado, Sá Machado; Tiago Monteiro, PTC Group; Tiago Paiva, Talkdesk e Tim Vieira, Brave Generation Academy.

Os vencedores dos Prémios Social CEO em 2022 foram Mário Ferreira, Douro Azul; Miguel Pina Martins, Science4you e Nuno Ferreira Pires, SportTV.