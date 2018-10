Pode a habitação quebrar a geringonça?

Dentro da geringonça o tema das rendas da habitação e das alterações no imobiliário é dos mais fraturantes que se possa imaginar. A revisão da Lei das Rendas foi adiada pela terceira vez, mas pior do que isso foi o facto de ter sido tema de discussão há três anos. A pior “baixa” foi a da deputada Helena Roseta que, com grande dignidade, se demitiu do grupo de trabalho parlamentar da Habitação. A substituição não foi feliz e entrou um deputado de Braga do PS, Hugo Pires, que tem ramificações no mundo da construção.

A questão da Lei das Rendas mexe com as Finanças e isto porque o que está em cima da mesa é os senhorios pagarem menos IRS sempre que realizarem contratos mais longos e, não nos esqueçamos, estava ainda sobre a mesa a negociação de um subsídio para senhorios pobres com rendimentos inferiores ao salário mínimo. Sim, porque eles existem. Mas o que fez o PS recuar e deixou os parceiros de coligação furiosos – diz-se no inner circle destas coisas – são os interesses cruzados que existirão ao mais alto nível na hotelaria e no AL. Os dois parceiros mais à esquerda da geringonça não abdicam destes temas e o PS está partido por dentro nesta matéria.

Claro que este é um tema onde não há “virgens”. Tivemos o caso Robles que deixou o Bloco fragilizado e que tão cedo não se vê livre da história. O partido gosta de atirar pedras mas tem “telhados de vidro”. Além disso, é óbvio que PC e BE têm de ir buscar argumentos para poderem justificar, junto do eleitorado, a manutenção dos acordos deste arco de governação. E só o podem fazer com importantes ganhos de causa.

Mas, se analisarmos com mais detalhe todos os acordos destes últimos quatro anos, concluímos que as cedências do PS ao Bloco e ao PC não foram muito significativas, pois já estavam no programa eleitoral do PS, como é o caso dos salários e pensões. Mais recentemente, foi o PC que sofreu uma grande derrota com a história da contagem de tempo de serviço dos professores e, recorde-se, esta era a sua grande bandeira sindical.

E mesmo na história do AL, com o quase fim das novas autorizações nas zonas turísticas de Lisboa, a vitória é de um socialista, Miguel Coelho, contra outro socialista, João Vasconcelos. Entretanto, os números do Confidencial Imobiliário sugerem que a taxa de valorização dos imóveis no centro histórico de Lisboa está em desaceleração.

Voltando ao tema das rendas da habitação fica uma sugestão que pode alinhar a esquerda e a direita. E que está nas mãos do presidente Fernando Medina. Porque não começar por resolver o problema da habitação para os jovens transformando os terrenos da antiga Feira Popular num centro habitacional para arrendamento, com valores indexados ao rendimento dos agregados? Uma iniciativa deste género serviria, pelo menos, para criar um núcleo habitacional capaz de responder às necessidades dos jovens que querem voltar à cidade com rendas acessíveis.