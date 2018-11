Pode o seu crédito habitação ser transferido para outra instituição bancária?

É possível transferir o seu crédito habitação para outra instituição de crédito. Esta ação pode ser realizada em qualquer altura da vigência do contrato, tendo apenas de avisar a instituição de crédito desta intenção com 10 dias úteis de antecedência.

A comissão que terá de pagar à instituição, caso pretenda mudar o seu crédito habitação não poderá ultrapassar o valor correspondente a 0,5% do capital que é reembolsado, no caso de contratos com taxa de juro variável ou 2% do capital que é reembolsado, no caso dos contratos com taxa de juro fixa.

No lado do banco onde o empréstimo se encontra tem também 10 dias úteis para dar à instituição para a qual o empréstimo irão ser transferidas todas as informações e elementos necessários para que esta aceite o novo empréstimo, mais concretamente o valor do capital em dívida e o período de tempo do contrato de empréstimo inicial já decorrido.

Para que este processo possa ser feito deverá apresentar a seguinte documentação, aquando da solicitação da transferência do crédito habitação:

Documentos de identificação dos titulares do empréstimo (cartão de cidadão, BI ou passaporte);

Última declaração de IRS e respetiva nota de liquidação;

Últimos três recibos de vencimento para trabalhadores dependentes e dos últimos seis meses para trabalhadores por conta própria;

Declaração da entidade patronal;

Extrato bancário referente aos últimos três meses;

Comprovativos de morada e de IBAN;

Caderneta predial e Certidão do Registo Predial;

Mapa de responsabilidades de crédito do Banco de Portugal

Caso decida avançar com esta mudança tenha sempre em conta na hora da decisão de fatores como, as as taxas de juro, o spread, os prazos de pagamento e os produtos e/ou serviços associados à contratação.