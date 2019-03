Polícia de Londres investiga Revolut por ter transferido 70 mil libras para a conta errada

A polícia de Londres lançou uma investigação à Revolut por conduta fraudulenta, notícia o diário britânico Financial Times. Em causa está uma transferência de fundos para uma conta errada.

A FinTech londrina, que obteve no final do ano passado uma licença bancária europeia na Lituânia, transferiu 70 mil libras esterlinas para a conta errada, de acordo com os emails obtidos e analisados pela publicação inglesa. Paul Cartier apresentou uma queixa junto da polícia londrina alegando que a empresa da sua mulher não chegou a receber na sua conta Revolut um pagamento, devido em janeiro, naquele valor.

O queixoso disse que contactou a Revolut durante mais de duas semanas, mas a empresa respondeu que iria cancelar a conta da mulher de Paul Cartier. Um colaborador da FinTech que trabalha na área de apoio ao cliente disse à mulher do queixoso que “não pode confirmar se [a utilizadora] irá receber uma explicação detalhada sobre o porquê do cancelamento da conta”, lê-se na notícia.

O Financial Times também apurou que a empresa parceira da Revolut na infraesturura bancária, a PrePay Technologies, entrou em contacto com a FinTech londrina para tentar transferir as 70 mil libras para a conta certa, situação que foi comunicada a Paul Cariter.

“A Revolut ignorou todos os pedidos para obter informação, obrigando a empresa [da mulher de Paul Cartier] de se voltar para as redes sociais para pedir informação”, disse o queixoso. “[A Revolut] foi rápida em bloquear os pedidos de informação”, lê-se.

A Revolut também está sob pressão devido a mais duas investigações, no Reino Unido e na Lituânia.

Em Inglaterra, a Financial Conduct Authority (FCA), lançou uma investigação à FinTech para apurar o seu grau de transparência com o regulador do Reino Unido. A Revolut terá falhado informar a FCA sobre um eventual controlo de lavagem de dinheiro.

Na Lituânia, a FinTech, fundada e liderada por Nikolay Storonsky, está a ser investigada por haverem suspeitas sobre a origem do capital de alguns acionistas da Revolut.

Na semana passada, numa altura em que a Revolut quer expandir-se e posicionar-se como um banco digital de retalho global, o CFO, Peter O’Higgins, demitiu-se, possibilitando a empresa de contratar um diretor financeiro com experirência profissional adequada.

revolutA Revolut confirmou estar à procura de um novo CFO e frisou que a demissão de O’HIggies não está relacionada com as investigações.