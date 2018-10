Polícia Municipal avança no Funchal com 50 operacionais e deve custar 1 milhão de euros

A Polícia Municipal do Funchal vai avançar com 50 operacionais, adiantou João Pedro Vieira, vereador na Câmara Municipal do Funchal, na finalização da reunião camarária. O custo deve chegar a um milhão de euros sendo esperado que o Ministério da Administração Interna contribua com verbas.

“Até final deste ano deve estar finalizado o regulamento referente à Polícia Municipal bem como a sua orgânica e a inclusão no mapa de pessoal da Autarquia”, explicou o vereador João Pedro Vieira, que possui o pelouro da Protecção Civil na Câmara do Funchal.

Em 2019 vai avançar a abertura do processo de recruta e aquisição de equipamento, refere o vereador, sendo esperado que o mais tardar até início de 2020 a Polícia Municipal comece a operar, acrescentou o autarca.

“Esta polícia vai capacitar os serviços de supervisão do espaço público, de policiamento e trânsito, em conjunto com a PSP”, disse João Pedro Vieira.

Numa fase inicial a polícia do município vai operar a partir de um edifício municipal.