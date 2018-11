Política orçamental é festa de comunicação

O próximo ciclo político afigura-se-me complicado. Os sinais de abrandamento da economia mundial estão à vista, o comércio mundial está estagnado, muitas empresas estão a produzir para stock e se houver uma subida das taxas de juro, o que é muito provável, teremos grandes dificuldades pois não realizámos as reformas necessárias, apesar das extraordinárias condições que a economia mundial nos proporcionou nos últimos anos.

É por isso que vejo com preocupação algum excesso de otimismo com o próximo Orçamento do Estado. Um orçamento que não aposta no investimento, sendo certo que será aqui que as cativações se farão sentir. Na competitividade pouco ou nada. Em matéria fiscal temos a maior carga fiscal de sempre, ao que se soma a poupança em níveis baixíssimos e a falta de recursos para investimento das empresas.

Apesar de tudo, acredito na capacidade das nossas empresas e trabalhadores. Como economia pequena, temos que continuar a apostar na qualidade dos nossos produtos, na inovação e na formação de gerações de trabalhadores qualificados. A criatividade, a inovação, a cultura, o domínio de línguas, a linguagem tecnológica, a total abertura ao mundo e ao mercado global devem ser um objetivo comum.

Devemos também abrir as portas aos emigrantes, e em especial aos lusodescendentes, nomeadamente de países como a Venezuela e o Brasil, como forma de atenuar as necessidades de mão de obra. Recomendo uma especial atenção e apoio para a vinda destes emigrantes que, ao contrário de outros, sentem o nosso país, estão familiarizados com a nossa cultura e não vêm de passagem. Muitos deles têm boas qualificações e capacidade de trabalho e podem constituir a injeção de vitalidade que o nosso país precisa, pois em muitos casos são famílias relativamente jovens e com crianças.

Deixo aqui uma nota de apreço ao Secretário de Estado das Comunidades José Luís Carneiro, que tem feito um magnífico trabalho, devendo ser totalmente apoiado nas suas políticas de acolhimento.

A descentralização administrativa, que deveria ser a reforma mais importante do Estado, é algo que também me preocupa e que pode ser uma oportunidade perdida por este Governo. Trata-se de uma reforma urgente e fundamental, cuja iniciativa deve ser saudada. Mas, na prática, o que se está a assistir é à passagem para as autarquias de trabalhos menores e poucas competências decisórias para os autarcas tomarem decisões para cada um dos territórios. Estou muito cético.